Госдума приняла поправки к законопроекту о запрете взыскания долгов жителей новых регионов

Госдума приняла поправки к законопроекту, согласно которому временно запрещается взыскивать долги с жителей новых регионов по кредитам и займам, которые были взяты в банках и МФО.

Как сообщает ТАСС, действие запрета, согласно документу, продлится до 1 января 2026 года по задолженностям, возникшим до 30 сентября 2022 года.

Уточняется, что запрет касается только задолженностей физлиц перед профессиональными кредиторами и не распространяется на долги между физлицами, долги за ЖКХ и займы индивидуальных предпринимателей.

Ранее Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых субъектах России.

В частности, особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами.