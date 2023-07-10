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Адвокат Володченко отметила, что педагоги имеют право на допотпуск

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Адвокат Анна Володченко рассказала, каким категориям граждан положен дополнительный оплачиваемый отпуск.
Адвокат Володченко отметила, что педагоги имеют право на допотпуск
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

Прежде всего, это люди, работающие в условиях Крайнего Севера (для них дополнительный отпуск составляет 24 дня), а также в районах, приравненных к нему (в таком случае это 16 дополнительных дней), сообщила она в беседе с «Российской газетой».

Также, по её словам, Трудовой кодекс предусматривает дополнительные оплачиваемые отпуска для тех, кто трудится на вредном производстве: таким работникам предоставляется ещё неделя.

Те, кто работает в условиях ненормированного дня, по закону имеют право на прибавку к основному отпуску не менее трёх дополнительных дней.

Также дополнительные дни должны быть предоставлены работнику в случае травмы на производстве или при профзаболевании.

Наряду с этим, педагоги, музработники, воспитатели могут рассчитывать на дополнительные 42 дня оплачиваемого отпуска, заключила Володченко.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на сервис «Авито Работа» сообщало, что при планировании отпуска 30% работающих россиян подстраиваются под график своего спутника.

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