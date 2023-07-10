Юрист Соловьёв: закидывание «наживки» становится чуть ли не главным в мошеннической схеме

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, пояснил в беседе с RT, как защититься от новой схемы мошенников с приглашением на личный приём, о которой предупредили россиян в ЦБ.

По словам юриста, у телефонных мошенников остаётся «всё меньше лазеек, которые они могут использовать для обмана граждан».

«Так как сегодня люди, в большинстве своём, просто кладут трубку, если слышат про полицию, банк или СК, то закидывание «наживки» становится чуть ли не главным в мошеннической схеме. Сообщение на почту с приглашением на приём в ЦБ — новый ход. Но необходимо чётко помнить, что сотрудники ЦБ не приглашают людей для личных бесед, ведь у банка России другая функция — он регулирует финансовую и кредитно-денежную политику в стране и не работает с населением», — пояснил Соловьёв.

Он подчеркнул, что главное — не реагировать, что бы ни говорили преступники.

«Помним, что по телефону гражданам звонят в основном мошенники и лица, предлагающие товары и услуги. Свой круг общения мы знаем. Поэтому необходимо им и ограничиваться. Особенно в финансовых вопросах», — заключил юрист.

Ранее в ЦБ предупредили россиян о новой схеме мошенников с приглашением на личный приём.

В российских банках отметили, что объектами мошеннических атак в интернете становятся не только взрослые, но и дети. Для них злоумышленники применяют особые схемы.