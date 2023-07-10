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В ЦБ предупредили россиян о новой схеме мошенников с приглашением на личный приём

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Мошенники придумали новый способ обмана с приглашением россиян на «личный приём в Центробанк».
В ЦБ предупредили россиян о новой схеме мошенников с приглашением на личный приём
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

«Новая легенда обмана... выглядит очень правдоподобно. Теперь они не только звонят гражданам от имени Центробанка, но ещё и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный приём в Банк России», — приводит сообщение регулятора РИА Новости.

В ЦБ подчеркнули, что в мошеннических письмах указывается время приёма и настоящий адрес Банка России в регионе. Мошенники также используют домен российского регулятора.

«Персональное приглашение на личный приём — один из поводов вступить в контакт с потенциальной жертвой, вывести её на доверительный диалог», — рассказали в Банке России.

После получения письма мошенники могут под разными предлогами выманить данные жертвы о банковской карте, SMS-код или побудить перевести деньги.

Ранее Центробанк России заявил о росте преступной активности в интернете за год более чем в 2,5 раза.

В российских банках предупредили, что объектами мошеннических атак в интернете становятся не только взрослые, но и дети. Для них злоумышленники применяют особые схемы.

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