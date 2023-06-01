ЦБ России заявил о росте преступной активности в интернете за год более чем в 2,5 раза

Центробанк России заявил о росте преступной активности в интернете за год более чем в 2,5 раза.

«В I квартале регулятор инициировал блокировку почти 97 тыс. телефонных номеров, с которых мошенники звонили гражданам. Активность киберпреступников в интернете по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем в 2,5 раза», — говорится на сайте финансового регулятора.

В ЦБ отметили, что Банк России инициировал блокировку 8,3 тыс. фишинговых сайтов, замаскированных под официальные сайты финансовых организаций.

Ранее в российских банках предупредили, что объектами мошеннических атак в интернете становятся не только взрослые, но и дети. Для них злоумышленники применяют особые схемы.