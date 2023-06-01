Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ЦБ России заявил о росте преступной активности в интернете за год более чем в 2,5 раза

Короткая ссылка
Центробанк России заявил о росте преступной активности в интернете за год более чем в 2,5 раза.
ЦБ России заявил о росте преступной активности в интернете за год более чем в 2,5 раза
  • РИА Новости

«В I квартале регулятор инициировал блокировку почти 97 тыс. телефонных номеров, с которых мошенники звонили гражданам. Активность киберпреступников в интернете по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем в 2,5 раза», — говорится на сайте финансового регулятора.

В ЦБ отметили, что Банк России инициировал блокировку 8,3 тыс. фишинговых сайтов, замаскированных под официальные сайты финансовых организаций.

Ранее в российских банках предупредили, что объектами мошеннических атак в интернете становятся не только взрослые, но и дети. Для них злоумышленники применяют особые схемы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить