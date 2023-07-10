В России запустили проект изучения гормонов долгожителей

В Институте изучения старения РНИМУ им. Пирогова запустили проект по изучению гормонального статуса долгожителей — людей в возрасте 90 лет и старше. Он поможет понять траектории успешного старения.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Гормоны у долгожителей необходимо исследовать, так как в клинике у нас нет чёткого понимания, как и каким образом они должны или не должны влиять на гормонально-метаболический статус долгожителей», — уточнила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией биомаркеров старения Института изучения старения РНИМУ им. Н.И. Пирогова Любовь Мачехина.

Кроме того, роль гормональных факторов в процессе долгожительства остаётся неоднозначной, и более детальное изучение этих факторов может помочь выявить закономерности и определить, какие показатели следует контролировать для успешного старения.

Отмечается, что в рамках проводимого исследования учёные сосредоточатся на изучении различных гормонов, в том числе участвующих в углеводном обмене, щитовидной железы и половых.

Также будет изучено влияние гормонов жировой ткани, поскольку воспаление жировой ткани является частью процесса старения.

Ранее, по информации «Радио 1», учёные из Орхусского университета выяснили, что противозачаточные таблетки негативно влияют на реакцию женщин на стресс.