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Нарышкин: Госдеп поставил СМИ задачу подталкивать россиян к силовой борьбе с властью

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Госдеп США поставил перед американскими СМИ задачу внедрить в сознание российских граждан мысль о необходимости силовой борьбы с властью, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Нарышкин: Госдеп поставил СМИ задачу подталкивать россиян к силовой борьбе с властью
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Задача ставится конкретно: внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооружённого мятежа», — цитирует его ТАСС.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший признался, что Соединённые Штаты ведут войну против России. 

Он также признал, что на Западе солгали экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву о нерасширении НАТО на восток.

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