Нарышкин: Госдеп поставил СМИ задачу подталкивать россиян к силовой борьбе с властью
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«Задача ставится конкретно: внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооружённого мятежа», — цитирует его ТАСС.
Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший признался, что Соединённые Штаты ведут войну против России.
Он также признал, что на Западе солгали экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву о нерасширении НАТО на восток.