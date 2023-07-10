Госдеп США поставил перед американскими СМИ задачу внедрить в сознание российских граждан мысль о необходимости силовой борьбы с властью, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Задача ставится конкретно: внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооружённого мятежа», — цитирует его ТАСС.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший признался, что Соединённые Штаты ведут войну против России.

Он также признал, что на Западе солгали экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву о нерасширении НАТО на восток.