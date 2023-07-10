«Известия»: цена консолей Xbox и PlayStation в России стала минимальной

Стоимость приставок Xbox и PlayStation в России впервые стала ниже, чем она была на старте продаж в 2020 году.

Об этом пишет газета «Известия».

Изначально консоль Xbox Series X стоила 45,5 тыс. рублей. По данным газеты, сейчас у официальных ретейлеров ее можно найти за 40 тыс.

Отмечается, что основными причинами падения цен являются значительная разница между спросом и предложением и сложности с приобретением цифровых копий игр.

«Сейчас количество приставок на рынке значительно превышает число желающих их купить», — говорится в публикации.

Кроме того, в мае Microsoft блокировала доступ к девайсам, ввезённым по параллельному импорту, а Sony — турецкие аккаунты россиян.

Ранее пользователи Xbox из России столкнулись с проблемой входа в российские аккаунты.

В апреле Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание Xbox.