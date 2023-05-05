Пользователи Xbox из России столкнулись с проблемой входа в российские аккаунты
Об этом пишет ТАСС.
В материале сказано, что с данной проблемой столкнулись пользователи из игрового сообщества Xbox Community с аудиторией около 100 тыс. подписчиков во «ВКонтакте».
Так, при попытке входа в аккаунт появляется ошибка с текстом «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна».
10 апреля сообщалось, что компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России, включая те, которые ввозились в страну официально.
Отмечается, что проблему с гарантийным обслуживанием подтвердили и пользователи, и ретейлеры.