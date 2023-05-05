Пользователи Xbox из России столкнулись с проблемой входа в российские аккаунты

Часть пользователей игровых консолей Xbox из России столкнулись с проблемой входа в российские аккаунты.

Об этом пишет ТАСС.

В материале сказано, что с данной проблемой столкнулись пользователи из игрового сообщества Xbox Community с аудиторией около 100 тыс. подписчиков во «ВКонтакте».

Так, при попытке входа в аккаунт появляется ошибка с текстом «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна».

10 апреля сообщалось, что компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России, включая те, которые ввозились в страну официально.

Отмечается, что проблему с гарантийным обслуживанием подтвердили и пользователи, и ретейлеры.