Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание Xbox
«Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввёзенных в Россию официально, более недоступно из-за текущей ситуации», — цитируют «Известия» представителя техподдержки компании.
Собеседник издания рекомендовал обладателям приставок обращаться в магазин, где они приобретались.
Он добавил, что проблему с гарантийным обслуживанием подтвердили и пользователи, и ритейлеры.
Источник издания «Коммерсантъ» в правительстве ранее сообщил, что Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки российских разработчиков видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру.
Согласно предварительной концепции, планировалось ввести для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр, таких как Steam, Xbox Games Store, PlayStation Store и других, сбор в размере 5% от продаж в России.