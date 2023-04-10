Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание Xbox

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Компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России, включая те, которые ввозились в страну официально.

«Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввёзенных в Россию официально, более недоступно из-за текущей ситуации», — цитируют «Известия» представителя техподдержки компании.

Собеседник издания рекомендовал обладателям приставок обращаться в магазин, где они приобретались.

Он добавил, что проблему с гарантийным обслуживанием подтвердили и пользователи, и ритейлеры.

Источник издания «Коммерсантъ» в правительстве ранее сообщил, что Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки российских разработчиков видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру.

Согласно предварительной концепции, планировалось ввести для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр, таких как Steam, Xbox Games Store, PlayStation Store и других, сбор в размере 5% от продаж в России.

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