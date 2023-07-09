Мишустин: рыбохозяйственный комплекс имеет для России стратегическое значение
- РИА Новости
Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.
«Рыбохозяйственный комплекс имеет стратегическое значение, обеспечивает продовольственную независимость и безопасность государства, производит высококачественную продукцию, которая пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках», — говорится в сообщении.
Ранее Мишустин в ходе выступления в Шанхае заявил, что России и КНР нужно работать над облегчением взаимного доступа к рынкам сельхозпродукции.