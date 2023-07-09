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Мишустин: рыбохозяйственный комплекс имеет для России стратегическое значение

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса России с профессиональным праздником.
Мишустин: рыбохозяйственный комплекс имеет для России стратегическое значение
  • РИА Новости

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

«Рыбохозяйственный комплекс имеет стратегическое значение, обеспечивает продовольственную независимость и безопасность государства, производит высококачественную продукцию, которая пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках», — говорится в сообщении.

Ранее Мишустин в ходе выступления в Шанхае заявил, что России и КНР нужно работать над облегчением взаимного доступа к рынкам сельхозпродукции.

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