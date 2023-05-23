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Мишустин: России и КНР нужно работать над облегчением доступа к рынкам сельхозпродукции

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России и КНР нужно работать над облегчением взаимного доступа на рынки сельхозпродукции, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Шанхае.

«Необходимо активнее работать над облегчением взаимного доступа на рынки сельхозпродукции и совместно укреплять продовольственную безопасность», — приводит его слова РИА Новости.

Мишустин рассказал, что в 2022 году товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 42%, превысив $7 млрд.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что российская сторона планирует продолжать поставлять зерно на зарубежные рынки.

Патрушев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства также заявил, что урожай зерна в стране с учётом новых регионов в 2023 году может составить 123 млн т.

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