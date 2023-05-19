Минсельхоз: Россия планирует продолжать поставлять зерно на зарубежные рынки

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что российская сторона планирует продолжать поставлять зерно на зарубежные рынки.

Об этом он сказал во время своего выступления в ходе пленарного заседания Всероссийского зернового форума.

«Планируем и дальше поставлять нашу продукцию, наше зерно нашим традиционным покупателям и наиболее нуждающимся странам», — цитирует его ТАСС.

Ранее Патрушев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что урожай зерна в стране с учётом новых регионов в 2023 году может составить 123 млн т.