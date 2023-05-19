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Минсельхоз: Россия планирует продолжать поставлять зерно на зарубежные рынки

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Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что российская сторона планирует продолжать поставлять зерно на зарубежные рынки.
Минсельхоз: Россия планирует продолжать поставлять зерно на зарубежные рынки
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время своего выступления в ходе пленарного заседания Всероссийского зернового форума.

«Планируем и дальше поставлять нашу продукцию, наше зерно нашим традиционным покупателям и наиболее нуждающимся странам», — цитирует его ТАСС.

Ранее Патрушев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что урожай зерна в стране с учётом новых регионов в 2023 году может составить 123 млн т.

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