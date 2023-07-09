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Матвиенко направляется с визитом в Китай

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Делегация Федерального собрания во главе с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко направляется с визитом в Китай.
Матвиенко направляется с визитом в Китай
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

«Делегация Федерального Собрания во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко направляется с визитом в Китайскую Народную Республику», — отмечается в сообщении.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Замминистра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй на переговорах с замглавы МИД России Андреем Руденко в Пекине заявил, что Китай и Россия должны защищать совместные интересы на фоне непростой обстановки в мире.

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