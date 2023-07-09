Матвиенко направляется с визитом в Китай
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.
«Делегация Федерального Собрания во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко направляется с визитом в Китайскую Народную Республику», — отмечается в сообщении.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне.
Замминистра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй на переговорах с замглавы МИД России Андреем Руденко в Пекине заявил, что Китай и Россия должны защищать совместные интересы на фоне непростой обстановки в мире.