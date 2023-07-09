В ЛДПР предложили бесплатно давать землю семьям после десяти лет брака
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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы фракции Леонида Слуцкого.
«Депутаты от ЛДПР... предложили выдавать бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства гражданам, проживающим в официальном браке более десяти лет и имеющим детей», — говорится в сообщении.
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