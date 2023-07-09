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В ЛДПР предложили бесплатно давать землю семьям после десяти лет брака

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Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о предоставлении земельного участка имеющим детей семьям после десяти лет брака.
В ЛДПР предложили бесплатно давать землю семьям после десяти лет брака
  • Gettyimages.ru
  • © evgenyatamanenko

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы фракции Леонида Слуцкого.

«Депутаты от ЛДПР... предложили выдавать бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства гражданам, проживающим в официальном браке более десяти лет и имеющим детей», — говорится в сообщении.

Ранее в Нижнем Новгороде прошла церемония вручения медалей «За любовь и верность». Награды получили 42 супружеские пары, прожившие в браке более 25 лет.

По случаю Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, семейный психолог Наталья Наумова рассказала RT, каких правил стоит придерживаться, чтобы сохранить здоровые отношения со своими близкими.

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