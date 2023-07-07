В Нижнем Новгороде вручили награды супругам, прожившим в браке более 25 лет

В Нижнем Новгороде прошла церемония вручения медалей «За любовь и верность». Награды получили 42 супружеские пары, прожившие в браке более 25 лет.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Традиционные семейные ценности — основа развития человечества, без которой нет жизни на Земле. Низкий поклон парам, которые бережно хранят эти традиции, передают их следующим поколениям», — заявил заместитель губернатора Андрей Гнеушев.

Со своей стороны, министр социальной политики региона Игорь Седых напомнил, что медаль вручается в области с 2009 года.

К настоящему времени награды получили около 700 супружеских пар.

Ранее сайт «Янтарный край» сообщил, что в Калининградской области в 2022 году зарегистрировали 9693 брака, это максимальный показатель за десятилетие и на 24,6% больше, чем в 2021-м.