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В Нижнем Новгороде вручили награды супругам, прожившим в браке более 25 лет

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В Нижнем Новгороде прошла церемония вручения медалей «За любовь и верность». Награды получили 42 супружеские пары, прожившие в браке более 25 лет.
В Нижнем Новгороде вручили награды супругам, прожившим в браке более 25 лет
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Традиционные семейные ценности — основа развития человечества, без которой нет жизни на Земле. Низкий поклон парам, которые бережно хранят эти традиции, передают их следующим поколениям», — заявил заместитель губернатора Андрей Гнеушев.

Со своей стороны, министр социальной политики региона Игорь Седых напомнил, что медаль вручается в области с 2009 года.

К настоящему времени награды получили около 700 супружеских пар.

Ранее сайт «Янтарный край» сообщил, что в Калининградской области в 2022 году зарегистрировали 9693 брака, это максимальный показатель за десятилетие и на 24,6% больше, чем в 2021-м.

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