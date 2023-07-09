Власти Крыма намерены инициировать вопрос привлечения украинского президента Владимира Зеленского к ответственности.

Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Зеленский и его команда наркоманов-нацистов — это новая история, новые преступления. Здесь, помимо нанесенного нам материального ущерба, мы будем делать акцент на совершенные ими террористические акты против Крыма», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Зеленский и все причастные к организации терактов и диверсий в Крыму должны понести наказание.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление Зеленского о том, что он не отказывается от планов вернуть Крым.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.