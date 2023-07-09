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Глава парламента Крыма Константинов заявил о планах привлечь Зеленского к ответственности

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Власти Крыма намерены инициировать вопрос привлечения украинского президента Владимира Зеленского к ответственности.
Глава парламента Крыма Константинов заявил о планах привлечь Зеленского к ответственности
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Зеленский и его команда наркоманов-нацистов — это новая история, новые преступления. Здесь, помимо нанесенного нам материального ущерба, мы будем делать акцент на совершенные ими террористические акты против Крыма», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Зеленский и все причастные к организации терактов и диверсий в Крыму должны понести наказание.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление Зеленского о том, что он не отказывается от планов вернуть Крым.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

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