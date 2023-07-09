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Переданную Путиным икону доставили на передовые позиции российских войск

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Икону «Спас Нерукотворный», которую российским военным передал президент России Владимир Путин, доставили на передовые позиции группировки войск «Запад» для причастия.

Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что на позициях «Западной» группировки было проведено причастие мотострелков.

«Икона как символ веры, единения и сплочения объедет все позиции группировки», — говорится в сообщении.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подарил храму Петра и Февронии Муромских от себя и своей супруги икону Божией Матери «Нечаянная радость».

Также сообщалось, что вандалы сожгли чудотворную икону Пресвятой Богородицы и уничтожили входную дверь в часовню у святого источника в селе Будятичи Волынской области Украины.

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