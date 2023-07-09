Переданную Путиным икону доставили на передовые позиции российских войск
Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что на позициях «Западной» группировки было проведено причастие мотострелков.
«Икона как символ веры, единения и сплочения объедет все позиции группировки», — говорится в сообщении.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подарил храму Петра и Февронии Муромских от себя и своей супруги икону Божией Матери «Нечаянная радость».
Также сообщалось, что вандалы сожгли чудотворную икону Пресвятой Богородицы и уничтожили входную дверь в часовню у святого источника в селе Будятичи Волынской области Украины.