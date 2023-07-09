Переданную Путиным икону доставили на передовые позиции российских войск

Икону «Спас Нерукотворный», которую российским военным передал президент России Владимир Путин, доставили на передовые позиции группировки войск «Запад» для причастия.

Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что на позициях «Западной» группировки было проведено причастие мотострелков.

«Икона как символ веры, единения и сплочения объедет все позиции группировки», — говорится в сообщении.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подарил храму Петра и Февронии Муромских от себя и своей супруги икону Божией Матери «Нечаянная радость».

Также сообщалось, что вандалы сожгли чудотворную икону Пресвятой Богородицы и уничтожили входную дверь в часовню у святого источника в селе Будятичи Волынской области Украины.