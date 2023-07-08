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Медведев передал в дар храму Петра и Февронии икону Божией Матери «Нечаянная радость»

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подарил храму Петра и Февронии Муромских от себя и своей супруги икону Божией Матери «Нечаянная радость».
Медведев передал в дар храму Петра и Февронии икону Божией Матери «Нечаянная радость»
  • РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу, 8 июля, освятил храм Петра и Февронии Муромских, расположенный в посёлке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга.

Присутствовавший на церемонии Медведев поздравил всех с чином освящения храма.

«Я хотел бы передать в дар храму от меня и моей супруги вот эту икону «Нечаянная радость» для того, чтобы она тоже была здесь в память об этом событии», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Ранее телеканал «Звезда» сообщил, как проходит реставрация морских крепостей в Кронштадте.

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