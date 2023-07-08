В Волынской области сожгли чудотворную икону Пресвятой Богородицы
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Уточняется, что неизвестные совершили акты вандализма в ночь с 6 на 7 июля.
«В результате инцидента была сожжена чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Будятичевская», молитва, которая была прикреплена рядом, а также уничтожена входная дверь часовни, которая находится на территории у источника», — говорится на сайте УПЦ.
В УПЦ подчеркнули, что это не первый случай вандализма во Владимиро-Волынской епархии.
Ранее адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, заявил, что представители киевского режима захватили корпуса монастыря на территории Киево-Печерской лавры.