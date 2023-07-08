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Педиатр Мескина рассказала о правилах поведения для малолетних детей в уличном бассейне

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Полина Полетаева
Руководитель отделения детских инфекций, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ Елена Мескина в беседе с RT рассказала об особенностях и правилах поведения для малолетних детей во время водных процедур в уличном бассейне.
Педиатр Мескина рассказала о правилах поведения для малолетних детей в уличном бассейне
  • Gettyimages.ru
  • © Carol Yepes

Специалист отметила, что малолетних детей не стоит оставлять в уличном бассейне без присмотра.

«Дети должны находиться под присмотром. Я бы не оставляла детей дошкольного возраста без присмотра, а может быть и позже, если у ребёнка есть индивидуальные особенности. Потому что поскользнуться и упасть, удариться или потерять ориентацию может ребёнок и старших возрастных групп», — объяснила Мескина.

Говоря о том, сколько ребёнку можно находиться в бассейне на открытом солнце, она отметила, что всё зависит от активности времяпрепровождения.

«Если ребёнок всё время плещется и ныряет, то вероятность солнечного удара снижается. А если он тихо сидит в бассейне и играет игрушками, вероятность солнечного удара имеет место быть. В этой ситуации, нужно обязательно надеть на ребёнка головной убор. В целом, мы считаем, что водные процедуры не могут продолжаться больше 20—30 минут. Потом необходимо сделать перерыв. Потому что, несмотря на тёплую погоду, ребёнок может переохладится», — отметила педиатр.

Чтобы предотвратить переохлаждение, необходимо периодически измерять температуру воды в бассейне и следить за общим состоянием ребёнка.

«Иногда, во время водных игр, дети возбуждены и не обращают внимания (на холод. — RT). Прежде всего нужно обращать внимание на цвет кожи. Также у детей иногда может появиться тремор от периферического спазма сосудов. Особенно заметен тремор подбородка. Как мы говорим, зубки стучат», — пояснила специалист.

При появлении подобных признаков, а также синюшности кожи, ребёнка необходимо «вынуть из воды, закутать в одеяльце и обязательно напоить горячим сладким чаем».

Педиатр также обратила особое внимание на чистоту воды в бассейне.

«Всё зависит от возраста ребёнка и от того, можно ли ему объяснить, что не надо брать воду в рот. Потому что, когда ребёнок ныряет и окунается с головой, он в любом возрасте может эту воду взять в рот. Соответственно, воду в бассейне нужно менять часто», — заключила Мескина.

Ранее стало известно, что в подмосковной Истре два ребёнка утонули в уличном бассейне.

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