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Пробка на Крымский мост со стороны полуострова ликвидирована

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Проезд к Крымскому мосту на подъездах со стороны полуострова больше на затруднён.
Пробка на Крымский мост со стороны полуострова ликвидирована
  • РИА Новости

«17:00: затруднений для проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Ранее на Керченской паромной переправе заработали два больших десантных корабля, они перевозят гражданские автомобили.

4 июля российский президент Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы для сокращения пробок на Крымском мосту.

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