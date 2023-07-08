Пробка на Крымский мост со стороны полуострова ликвидирована
- РИА Новости
«17:00: затруднений для проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
Ранее на Керченской паромной переправе заработали два больших десантных корабля, они перевозят гражданские автомобили.
4 июля российский президент Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы для сокращения пробок на Крымском мосту.