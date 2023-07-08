Пробка на Крымский мост со стороны полуострова ликвидирована

Проезд к Крымскому мосту на подъездах со стороны полуострова больше на затруднён.

«17:00: затруднений для проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Ранее на Керченской паромной переправе заработали два больших десантных корабля, они перевозят гражданские автомобили.

4 июля российский президент Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы для сокращения пробок на Крымском мосту.