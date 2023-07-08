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Рогозин заявил, что специалисты ОПК приступили к изучению ракеты Storm Shadow в Москве

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Руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что специалисты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) приступили к изучению ракеты Storm Shadow, которая была сбита в Запорожской области.
Рогозин заявил, что специалисты ОПК приступили к изучению ракеты Storm Shadow в Москве
  • AFP
  • © BEN STANSALL

«Изучает оборонно-промышленный комплекс», — приводит ТАСС его слова.

Самым важным элементом ракеты при этом является лидирующий кумулятивный заряд комбинированной боевой части BROACH (The Bomb Royal Ordnance Augmented Charge), который тоже сохранился, пишет Военная хроника.

К настоящему времени британскую ракету доставили в Москву для изучения.

Как рассказал начальник Военно-технического центра специального назначения «Царские волки» Дмитрий Рогозин, упавшую крылатую ракету вытащили с линии соприкосновения бойцы добровольческого отряда БАРС-11. Операция эвакуации трофея заняла два дня.

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