Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
«От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончались на месте 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка кроссовера», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в момент автоаварии в маршрутном транспортном средстве находились 47 пассажиров и три водителя.
Ранее водитель и пассажир погибли в ДТП с «газелью» в Ульяновской области.
Также сообщалось о гибели трёх человек в ДТП на трассе под Волгоградом.