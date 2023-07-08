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Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области

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В Иркутской области в результате ДТП с рейсовым автобусом погибли два человека, четверо пострадали.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

«От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончались на месте 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка кроссовера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент автоаварии в маршрутном транспортном средстве находились 47 пассажиров и три водителя.

Ранее водитель и пассажир погибли в ДТП с «газелью» в Ульяновской области.

Также сообщалось о гибели трёх человек в ДТП на трассе под Волгоградом.

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