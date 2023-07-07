Три человека погибли в ДТП на трассе под Волгоградом
- © ГУ МВД России по Волгоградской области
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ГУ МВД, при столкновении двух автомобилей также есть четверо пострадавших.
По данным ведомства, авария произошла 7 июля примерно в 06:30 на трассе Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград в Быковском районе Волгоградской области.
«В результате ДТП травмы получили четыре человека. Трое граждан — водитель и пассажирка Largus, а также ребёнок в возрасте до одного года из ВАЗ — от полученных травм скончались на месте», — отметили в МВД.
Пострадавшие были госпитализированы. Они находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Ранее телеканал «360» сообщил, что ДТП на 86-м километре МКАД на северо-востоке Москвы 25 июня произошло из-за уток, вышедших на дорогу.