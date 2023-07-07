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Три человека погибли в ДТП на трассе под Волгоградом

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Три человека, среди которых младенец, погибли в результате аварии на трассе в Волгоградской области.
Три человека погибли в ДТП на трассе под Волгоградом
  • © ГУ МВД России по Волгоградской области

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ГУ МВД, при столкновении двух автомобилей также есть четверо пострадавших.

По данным ведомства, авария произошла 7 июля примерно в 06:30 на трассе Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград в Быковском районе Волгоградской области.

«В результате ДТП травмы получили четыре человека. Трое граждан — водитель и пассажирка Largus, а также ребёнок в возрасте до одного года из ВАЗ — от полученных травм скончались на месте», — отметили в МВД.

Пострадавшие были госпитализированы. Они находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Ранее телеканал «360» сообщил, что ДТП на 86-м километре МКАД на северо-востоке Москвы 25 июня произошло из-за уток, вышедших на дорогу.

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