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В Крыму перед судом предстанет обвиняемый в ДТП с двумя погибшими

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Житель Черноморского района Крыма, который в нетрезвом состоянии спровоцировал ДТП с двумя погибшими, предстанет перед судом.
В Крыму перед судом предстанет обвиняемый в ДТП с двумя погибшими
  • Gettyimages.ru
  • © Zolnierek

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональную прокуратуру.

Предварительно установлено, что 28 апреля 2023 года фигурант управлял автомобилем ВАЗ-21110 и двигался со скоростью 122 км/ч. Он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на столб ЛЭП и дерево.

В результате погибли пассажиры — мужчина и женщина.

Ранее телеканал «360» сообщил, что ДТП на 86-м километре МКАД на северо-востоке Москвы 25 июня произошло из-за уток, вышедших на дорогу.

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