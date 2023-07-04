В Крыму перед судом предстанет обвиняемый в ДТП с двумя погибшими
- Gettyimages.ru
- © Zolnierek
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональную прокуратуру.
Предварительно установлено, что 28 апреля 2023 года фигурант управлял автомобилем ВАЗ-21110 и двигался со скоростью 122 км/ч. Он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на столб ЛЭП и дерево.
В результате погибли пассажиры — мужчина и женщина.
Ранее телеканал «360» сообщил, что ДТП на 86-м километре МКАД на северо-востоке Москвы 25 июня произошло из-за уток, вышедших на дорогу.