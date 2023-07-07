Водитель и пассажир погибли в ДТП с «газелью» в Ульяновской области
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.
Авария произошла ночью 7 июля на автодороге Барыш — Инза — Карсун — Урено-Карлинское. Отмечается, что виновником трагедии стал водитель «газели», который не соблюдал безопасную дистанцию.
На данный момент следственно-оперативная группа и Госавтоинспекция работают на месте происшествия.
Также стало известно, что, как сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ставрополья, началась проверка по факту ДТП с четырьмя жертвами.
На трассе Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды водитель Lada не справился с управлением и вылетел в кювет. От полученных травм водитель и три пассажира скончались. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что три человека, среди которых младенец, погибли в результате аварии на трассе в Волгоградской области.