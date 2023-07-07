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Водитель и пассажир погибли в ДТП с «газелью» в Ульяновской области

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В результате ДТП с «газелью» в Ульяновской области погибли на месте пассажир и водитель мотоблока с прицепом. Жертвами стали женщины 34 и 36 лет.
Водитель и пассажир погибли в ДТП с «газелью» в Ульяновской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Авария произошла ночью 7 июля на автодороге Барыш — Инза — Карсун — Урено-Карлинское. Отмечается, что виновником трагедии стал водитель «газели», который не соблюдал безопасную дистанцию.

На данный момент следственно-оперативная группа и Госавтоинспекция работают на месте происшествия.

Также стало известно, что, как сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ставрополья, началась проверка по факту ДТП с четырьмя жертвами.

На трассе Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды водитель Lada не справился с управлением и вылетел в кювет. От полученных травм водитель и три пассажира скончались. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что три человека, среди которых младенец, погибли в результате аварии на трассе в Волгоградской области.

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