Гусев: силы ПВО сбили два беспилотника в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что средства противовоздушной обороны сбили на подлёте к Воронежу два беспилотника.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Средствами ПВО на подлёте к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв, пострадавших и разрушений нет.

6 июля в Ейском районе Краснодарского края обнаружили обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата.

Также секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ВСУ совершили более 70 атак на Крым в 2023 году с помощью БПЛА.