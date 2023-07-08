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Гусев: силы ПВО сбили два беспилотника в Воронежской области

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что средства противовоздушной обороны сбили на подлёте к Воронежу два беспилотника.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Средствами ПВО на подлёте к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв, пострадавших и разрушений нет.

6 июля в Ейском районе Краснодарского края обнаружили обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата.

Также секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ВСУ совершили более 70 атак на Крым в 2023 году с помощью БПЛА.

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