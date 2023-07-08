Гусев: силы ПВО сбили два беспилотника в Воронежской области
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Средствами ПВО на подлёте к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА», — говорится в сообщении.
Отмечается, что жертв, пострадавших и разрушений нет.
6 июля в Ейском районе Краснодарского края обнаружили обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата.
Также секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ВСУ совершили более 70 атак на Крым в 2023 году с помощью БПЛА.