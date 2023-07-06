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Патрушев заявил, что ВСУ совершили более 70 атак на Крым в 2023 году с помощью БПЛА

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Украинские войска совершили в текущем году более 70 атак на Крым с применением беспилотников. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев заявил, что ВСУ совершили более 70 атак на Крым в 2023 году с помощью БПЛА
  • РИА Новости

«Так, с начала текущего года только на Крымском направлении вооружёнными формированиями Украины совершено свыше 70 атак с применением беспилотных летательных аппаратов», — приводит РИА Новости его слова на совещании по безопасности Южного федерального округа.

Патрушев добавил, что ВСУ атаковали объекты на территориях Краснодарского края и Ростовской области.

20 июня глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что российские войска средствами радиоэлектронной борьбы на севере полуострова приземлили вражеский беспилотник.

Также он сообщил, что системы противовоздушной обороны ночью сбили два беспилотника на севере Крыма.

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