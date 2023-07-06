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Оперштаб: в Ейском районе Краснодарского края упал, предположительно, беспилотник

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В Ейском районе Краснодарского края обнаружили обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата, пострадавших нет.
Оперштаб: в Ейском районе Краснодарского края упал, предположительно, беспилотник
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует оперативный штаб региона.

«На номер ЕДДС Ейского района поступила информация об обнаружении в поле обломков, предположительно, БПЛА», — говорится в сообщении.

Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, добавили в ведомстве.

На месте работают оперативные службы.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что украинские войска совершили в текущем году более 70 атак на Крым с применением беспилотников.

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