Оперштаб: в Ейском районе Краснодарского края упал, предположительно, беспилотник
- Gettyimages.ru
Об этом информирует оперативный штаб региона.
«На номер ЕДДС Ейского района поступила информация об обнаружении в поле обломков, предположительно, БПЛА», — говорится в сообщении.
Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, добавили в ведомстве.
На месте работают оперативные службы.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что украинские войска совершили в текущем году более 70 атак на Крым с применением беспилотников.