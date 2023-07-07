Автор видео с ударом молнии в Коломне рассказала о пострадавшей девушке

Автор видео с ударом молнии рядом с девушкой в Коломне рассказала RT, как это произошло.

«После работы я, как обычно, пошла на электричку, чтобы добраться до дома. Перешла через лужу, где как раз таки было снято видео, и решила записать видео о том, насколько плачевная погода. В итоге засняла видео, как в девушку или же рядом с ней попала молния несколько раз», — сказала собеседница.

Как отмечает автор видео, девушка не могла ходить после удара молнии и, возможно, не могла говорить из-за шока.

«Но видно было, что ей очень больно от ожогов. Ей помог мужчина, отнёс её внутрь вокзала и положил на скамью. Что дальше было с ней, я не знаю, так как пошла на станцию», — сообщила она.

Ранее в сети появилось видео, на котором молния ударила в место, где находились люди во время грозы в Коломне. По имеющимся данным, от удара молнии пострадала женщина.

Сейчас все коммунальные службы Московской области перешли на усиленный режим работы.