Узнать больше

Автор видео с ударом молнии в Коломне рассказала о пострадавшей девушке

Короткая ссылка
Автор видео с ударом молнии рядом с девушкой в Коломне рассказала RT, как это произошло.

«После работы я, как обычно, пошла на электричку, чтобы добраться до дома. Перешла через лужу, где как раз таки было снято видео, и решила записать видео о том, насколько плачевная погода. В итоге засняла видео, как в девушку или же рядом с ней попала молния несколько раз», — сказала собеседница.

Как отмечает автор видео, девушка не могла ходить после удара молнии и, возможно, не могла говорить из-за шока.

«Но видно было, что ей очень больно от ожогов. Ей помог мужчина, отнёс её внутрь вокзала и положил на скамью. Что дальше было с ней, я не знаю, так как пошла на станцию», — сообщила она.

Ранее в сети появилось видео, на котором молния ударила в место, где находились люди во время грозы в Коломне. По имеющимся данным, от удара молнии пострадала женщина.

Сейчас все коммунальные службы Московской области перешли на усиленный режим работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить