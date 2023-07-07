Молния ударила рядом с людьми во время грозы в Коломне, пострадала женщина
В подмосковной Коломне молния ударила в место, где находились люди во время грозы, этот момент попал на видео, которое засняли очевидцы.
- Gettyimages.ru
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, от удара молнии пострадала женщина.
По данным собеседника, удар пришёлся в самокат.
Пострадавшая доставлена в Коломенскую ожоговую больницу, предварительно, у неё ожог ступней.
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