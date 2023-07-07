Коммунальные службы в ряде городов Подмосковья работают в усиленном режиме из-за непогоды

Все коммунальные службы Московской области перешли на усиленный режим работы на фоне непогоды в регионе, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

Он напомнил, что, по данным МЧС, гроза, дождь, град и ветер до 20 метров в секунду ожидают жителей до 12:00 8 июля.

«В некоторых городах Подмосковья уже видны последствия непогоды — Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево. Все наши коммунальные службы перешли на усиленный режим работы», — написал Воробьёв.

Ранее в сети появилось видео, на котором молния ударила в место, где находились люди во время грозы в Коломне.

По имеющимся данным, от удара молнии пострадала женщина.