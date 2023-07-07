Прокуратура начала проверку после взрыва на заводе «Промсинтез»
- РИА Новости
«Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению ответственными лицами предприятия требований федерального законодательства, при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела по факту происшествия.
Взрыв на заводе произошёл 7 июля.
Ростехнадзор сообщил, что шесть человек погибли.
Двое пострадавших из-за взрыва на заводе «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области госпитализированы.