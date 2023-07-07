Прокуратура начала проверку после взрыва на заводе «Промсинтез»

Прокуратура Самарской области начала проверку после ЧП на заводе «Промсинтез» в Чапаевске, где погибли шесть человек.

«Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению ответственными лицами предприятия требований федерального законодательства, при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела по факту происшествия.

Взрыв на заводе произошёл 7 июля.

Ростехнадзор сообщил, что шесть человек погибли.

Двое пострадавших из-за взрыва на заводе «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области госпитализированы.