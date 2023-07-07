Власти: двое пострадавших на заводе «Промсинтез» в Самарской области находятся в больнице

Двое пострадавших из-за взрыва на заводе «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области госпитализированы.

Об этом сообщил глава городского округа Александр Кузнецов.

«Есть двое пострадавших, им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь, они находятся у нас в больнице», — рассказал он.

Его видеообращение опубликовала администрация городского округа Чапаевск в группе во «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что шесть человек погибли и двое пострадали в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области.

Как сообщили в экстренных службах, взрыв произошёл во время проведения ремонтных работ.