Власти: двое пострадавших на заводе «Промсинтез» в Самарской области находятся в больнице
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом сообщил глава городского округа Александр Кузнецов.
«Есть двое пострадавших, им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь, они находятся у нас в больнице», — рассказал он.
Его видеообращение опубликовала администрация городского округа Чапаевск в группе во «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что шесть человек погибли и двое пострадали в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области.
Как сообщили в экстренных службах, взрыв произошёл во время проведения ремонтных работ.