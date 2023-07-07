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Ростехнадзор: шесть человек погибли при ремонте на участке азотопровода АО «Промсинтез»

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Ростехнадзор сообщил, что шесть человек погибли, ещё двое пострадали при ремонте на участке азотопровода АО «Промсинтез».
Ростехнадзор: шесть человек погибли при ремонте на участке азотопровода АО «Промсинтез»
  • Gettyimages.ru
  • © MikeMareen

Как информирует Средне-Поволжское управление Ростехнадзора, во время ремонтных работ произошло разрушение технического устройства. Это привело к гибели и травмированию людей.

Специалисты Ростехнадзора работают на месте ЧП.

RT опубликовал кадры из Чапаевска Самарской области, где произошёл взрыв на заводе «Промсинтез».

По предварительной информации, трубы, которые варили во время ремонтных работ на заводе, были не новыми, рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

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