Хинштейн рассказал о возможной причине взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области
- РИА Новости
Он отметил, что в момент взрыва на предприятии шли ремонтные работы.
«По предварительной информации, трубы, которые варили, были не новыми. Есть данные, что в них могли сохраниться остатки взрывчатых веществ», — написал он в Telegram.
Депутат выразил соболезнования семьям и близким погибших и заявил, что надеется на то, что виновные в трагедии ответят по всей строгости закона.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли и двое пострадали в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области.