Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал о возможной причине взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области.

Он отметил, что в момент взрыва на предприятии шли ремонтные работы.

«По предварительной информации, трубы, которые варили, были не новыми. Есть данные, что в них могли сохраниться остатки взрывчатых веществ», — написал он в Telegram.

Депутат выразил соболезнования семьям и близким погибших и заявил, что надеется на то, что виновные в трагедии ответят по всей строгости закона.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли и двое пострадали в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области.