Проходящий лечение после покушения Прилепин опубликовал видео со словами благодарности

Писатель Захар Прилепин, на которого в мае было совершено покушение, опубликовал видеообращение. В Telegram-канале он также поблагодарил своих близких за поддержку.

«Спасибо всей родне, что помнит и молится. Работаем, братья и сёстры. Сил всем, кто держит передовую. Веры всем, кто их ждёт», — написал он.

На видео Прилепин подмигнул, сказав: «Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее, мудрее и злее».

6 мая стало известно, что автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области.

В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.

8 мая Семёновский районный суд Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина Александра Пермякова, действовавшего по заданию украинских спецслужб.