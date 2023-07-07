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Проходящий лечение после покушения Прилепин опубликовал видео со словами благодарности

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Писатель Захар Прилепин, на которого в мае было совершено покушение, опубликовал видеообращение. В Telegram-канале он также поблагодарил своих близких за поддержку.
Проходящий лечение после покушения Прилепин опубликовал видео со словами благодарности
  • РИА Новости

«Спасибо всей родне, что помнит и молится. Работаем, братья и сёстры. Сил всем, кто держит передовую. Веры всем, кто их ждёт», — написал он.

На видео Прилепин подмигнул, сказав: «Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее, мудрее и злее».

6 мая стало известно, что автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области.

В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.

8 мая Семёновский районный суд Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина Александра Пермякова, действовавшего по заданию украинских спецслужб.

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