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Депутат Сокол призвал власти Хакасии разобраться с вопросом зарплат учителей до 10 июля

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Депутат Госдумы Сергей Сокол призвал правительство Хакасии разобраться с вопросом зарплат учителей до 10 июля. В противном случае он намерен направить письмо на имя генпрокурора Игоря Краснова.
Депутат Сокол призвал власти Хакасии разобраться с вопросом зарплат учителей до 10 июля
  • Gettyimages.ru
  • © LP7

В своём Telegram-канале депутат заявил, что ему поступают десятки обращений от учителей республики, которые «возмущены серьёзным понижением зарплат из-за недоработки правительства республики».

«Игнорировать это просто невозможно. Подготовил письмо на имя генерального прокурора России Игоря Викторовича Краснова. Если правительство региона продолжит делать вид, что этот вопрос его не касается, направлю письмо в Генеральную прокуратуру, и пеняйте на себя», — сказал парламентарий.

РИА Новости отмечает, что в марте глава Хакасии Валентин Коновалов поручил аппарату провести проверку в Минфине и Министерстве образования республики из-за ситуации с зарплатами учителей.

Кроме того, Минфину республики было поручено провести проверку администраций муниципалитетов Алтайского, Бейского и Усть-Абаканского районов, откуда поступают жалобы.

Депутат Сокол при этом 30 июня опубликовал сообщение о том, что по итогам мая и июня проблема не была решена.

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