Путин: у создающих сложности для России стран ничего не получалось, ничего и не получится

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что у стран, которые пытаются создавать проблемы для России, никогда ничего не получалось и не получится в будущем.

Об этом глава государства сказал в ходе оперативного совещания с членами Совбеза России.

Путин предложил членам Совбеза обсудить меры, которые принимают российские власти для преодоления создающих некоторыми странами сложностей.

«До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен, ничего и не получится», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин подчеркнул, что из-за введённых западными странами санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка мир не рухнул.