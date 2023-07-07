Путин: у создающих сложности для России стран ничего не получалось, ничего и не получится
Об этом глава государства сказал в ходе оперативного совещания с членами Совбеза России.
Путин предложил членам Совбеза обсудить меры, которые принимают российские власти для преодоления создающих некоторыми странами сложностей.
«До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен, ничего и не получится», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Путин подчеркнул, что из-за введённых западными странами санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка мир не рухнул.