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Стоматолог Жаров: рентген-диагностика безопасна для детей

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Главный врач Центра экспертной стоматологии TopSmile Александр Жаров рассказал о современных рентгеновских аппаратах в стоматологии.
Стоматолог Жаров: рентген-диагностика безопасна для детей
  • Gettyimages.ru
  • © zeljkosantrac

В современных клиниках установлены передовые рентген-аппараты, рассказал стоматолог в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Жарова, при допустимой норме облучения на таких аппаратах можно сделать 330—500 прицельных снимков в год, то есть делать их каждый день.

Поэтому безопасная доза облучения вряд ли будет превышена, заверил стоматолог.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что более 35 тыс. детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье.

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