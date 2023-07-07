Стоматолог Жаров: рентген-диагностика безопасна для детей
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В современных клиниках установлены передовые рентген-аппараты, рассказал стоматолог в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Жарова, при допустимой норме облучения на таких аппаратах можно сделать 330—500 прицельных снимков в год, то есть делать их каждый день.
Поэтому безопасная доза облучения вряд ли будет превышена, заверил стоматолог.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что более 35 тыс. детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье.