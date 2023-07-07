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В ЦБ России заявили о ценовых дисбалансах в ипотеке

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На рынке ипотеки в России не сформировался пузырь, но есть ценовые дисбалансы, сообщила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.
В ЦБ России заявили о ценовых дисбалансах в ипотеке
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

«Когда заходит речь про ипотеку, то часто обсуждается это в контексте пузыря… Вряд ли можно говорить, что он у нас сформирован, но что явно обращает на себя внимание — это разрыв цен между первичным и вторичным сегментом», — цитирует её РИА Новости.

По словам Даниловой, разница между ценами на жильё росла с 2020 года на фоне реализации льготных ипотечных программ и достигла пика в 2022 году.

Она уточнила, что сейчас дисбаланс достигает 40%, а в Московской области — 60%.

В ЦБ рассматривают лизинг жилья в качестве альтернативы ипотеке.

Уточняется, что данный вариант подойдёт для тех, у кого нет возможности внести первоначальный взнос.

В ЦБ также заявили, что новый продукт может стать лишь дополнением к уже существующим вариантам, для его развития необходима поддержка государства.

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