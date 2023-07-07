Медики частных клиник Подмосковья смогут пройти аттестацию онлайн

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили о новой услуге, которая стала доступна для медработников частных клиник региона. Теперь они могут пройти аттестацию онлайн на подмосковном сайте госуслуг.

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