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Медики частных клиник Подмосковья смогут пройти аттестацию онлайн

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В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили о новой услуге, которая стала доступна для медработников частных клиник региона. Теперь они могут пройти аттестацию онлайн на подмосковном сайте госуслуг.
Медики частных клиник Подмосковья смогут пройти аттестацию онлайн
  • Gettyimages.ru
  • © Ivan-balvan

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Глава ведомства Надежда Куртяник уточнила, что ранее онлайн-подача заявления на присвоение квалификационной категории была доступна только сотрудникам учреждений, подведомственных Минздраву Подмосковья.

Теперь же благодаря нововведению медработники могут получить вторую, первую или высшую квалификационную категорию.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что два флагманских центра, работающих на базе клинической больницы имени В.В. Вересаева и Научно-исследовательского института имени Н.В. Склифосовского, провели более 120 тыс. обследований за всё время работы.

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