Депутат Тумусов: маркировка продуктов направлена на обеспечение здорового питания
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«Я считаю, что это — правильное предложение, направленное на обеспечение здорового питания наших граждан. Если нет маркировки, то люди не разбираются, что вредно, а что нет. Я поддерживаю такое предложение», — пояснил парламентарий.
Ранее в России предложили маркировать продукты с пальмовым маслом предупреждением об их вреде.
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование заменителей, в том числе пальмового масла, при производстве продуктов питания.