Узнать больше

Депутат Тумусов: маркировка продуктов направлена на обеспечение здорового питания

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение нутрициолога, руководителя Центра здорового образа жизни Ирины Писаревой маркировать продукты, содержащие пальмовое масло, по такому же принципу, как и пачки сигарет.
Депутат Тумусов: маркировка продуктов направлена на обеспечение здорового питания
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Я считаю, что это — правильное предложение, направленное на обеспечение здорового питания наших граждан. Если нет маркировки, то люди не разбираются, что вредно, а что нет. Я поддерживаю такое предложение», — пояснил парламентарий.

Ранее в России предложили маркировать продукты с пальмовым маслом предупреждением об их вреде.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование заменителей, в том числе пальмового масла, при производстве продуктов питания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить