Депутат Тумусов: маркировка продуктов направлена на обеспечение здорового питания

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение нутрициолога, руководителя Центра здорового образа жизни Ирины Писаревой маркировать продукты, содержащие пальмовое масло, по такому же принципу, как и пачки сигарет.

«Я считаю, что это — правильное предложение, направленное на обеспечение здорового питания наших граждан. Если нет маркировки, то люди не разбираются, что вредно, а что нет. Я поддерживаю такое предложение», — пояснил парламентарий.

Ранее в России предложили маркировать продукты с пальмовым маслом предупреждением об их вреде.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование заменителей, в том числе пальмового масла, при производстве продуктов питания.