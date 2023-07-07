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Нутрициолог Тиханычева порекомендовала не кормить маленьких детей грибами

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Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала, кому лучше не употреблять грибы.
Нутрициолог Тиханычева порекомендовала не кормить маленьких детей грибами
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Лисички, сезон которых начался в Москве и Подмосковье, богаты растительным белком, каротиноидами, витаминами, а также медью и цинком, объяснила Тиханычева в беседе с сайтом «Москва 24».

Однако она посоветовала употреблять эти грибы с осторожностью маленьким детям и людям с заболеваниями ЖКТ.

Нутрициолог связала это с тем, что лисички — очень тяжёлый продукт, который долго переваривается. Особенно, как отметила врач, если употреблять их с жареной картошкой.

Также Тиханычева посоветовала перед жаркой лисичек отварить их в подсоленной воде сразу после сборки, чтобы они меньше горчили.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге суд удовлетворил иск местного жителя к сетевому супермаркету о компенсации за причинение морального вреда, нанесённого из-за просроченного апельсинового сока.

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