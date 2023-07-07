Нутрициолог Тиханычева порекомендовала не кормить маленьких детей грибами
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Лисички, сезон которых начался в Москве и Подмосковье, богаты растительным белком, каротиноидами, витаминами, а также медью и цинком, объяснила Тиханычева в беседе с сайтом «Москва 24».
Однако она посоветовала употреблять эти грибы с осторожностью маленьким детям и людям с заболеваниями ЖКТ.
Нутрициолог связала это с тем, что лисички — очень тяжёлый продукт, который долго переваривается. Особенно, как отметила врач, если употреблять их с жареной картошкой.
Также Тиханычева посоветовала перед жаркой лисичек отварить их в подсоленной воде сразу после сборки, чтобы они меньше горчили.
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