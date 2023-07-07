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В Симферополе задержали взорвавшего железную дорогу украинского агента

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В ФСБ заявили о задержании агента украинской военной разведки, который подорвал в феврале этого года железную дорогу в Бахчисарайском районе Крыма.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1998 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта Крыма по заданию украинских спецслужб», — отмечается в заявлении.

По данным ФСБ, в феврале 2022 года житель Симферополя отправился в Одессу, где его завербовали сотрудники ГУР Минобороны Украины. Под руководством украинского ведомства он прошёл разведывательно-диверсионную подготовку и после этого выехал в Крым для совершения противозаконной деятельности.

По заданию украинской стороны 23 февраля 2023 года агент подорвал железнодорожное полотно на перегоне «Чистенькое — Почтовое» в Бахчисарайском районе Крыма, получив необходимое взрывное устройство через тайник.

Задержанный уже дал признательные показания. В настоящий момент он находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело о диверсии.

Сотрудники спецслужб выясняют, причастен ли задержанный к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Тюмени задержан пособник украинских спецслужб. По данным ФСБ, злоумышленник склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ.

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