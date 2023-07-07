Узнать больше

Невролог Генералов: обезвоживание может стать причиной головной боли в жару

Короткая ссылка
Невролог, эпилептолог, доктор медицинских наук Василий Генералов рассказал, при каких заболеваниях может болеть голова в жаркую погоду.
Невролог Генералов: обезвоживание может стать причиной головной боли в жару
  • Gettyimages.ru

Жара может вызвать головную боль у некоторых людей, объяснил невролог в беседе с Радио Sputnik.

По словам Генералова, жара влияет на тех, у кого слабые сосуды или наблюдаются нарушения венозного оттока. Жара требует от сосудов быстрых реакций, объясняет невролог. В жаркую погоду может упасть давление из-за расширения сосудов.

Также, по словам врача, больше всего от жары страдают люди с вегетососудистой дистонией (ВСД) и дисфункцией надпочечников.

Обезвоживание и обильное потоотделение могут также быть причиной головной боли в жару, отметил Генералов.

Невролог советует при головной боли обращаться к врачу.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить