Невролог Генералов: обезвоживание может стать причиной головной боли в жару

Невролог, эпилептолог, доктор медицинских наук Василий Генералов рассказал, при каких заболеваниях может болеть голова в жаркую погоду.

Жара может вызвать головную боль у некоторых людей, объяснил невролог в беседе с Радио Sputnik.

По словам Генералова, жара влияет на тех, у кого слабые сосуды или наблюдаются нарушения венозного оттока. Жара требует от сосудов быстрых реакций, объясняет невролог. В жаркую погоду может упасть давление из-за расширения сосудов.

Также, по словам врача, больше всего от жары страдают люди с вегетососудистой дистонией (ВСД) и дисфункцией надпочечников.

Обезвоживание и обильное потоотделение могут также быть причиной головной боли в жару, отметил Генералов.

Невролог советует при головной боли обращаться к врачу.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.