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Никас Сафронов показал видео пожара, который произошёл в здании ресторанов в центре Москвы

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Художник Никас Сафронов показал видео пожара, который произошёл в здании с ресторанами «Кафе Пушкинъ» и «Турандот».
Никас Сафронов показал видео пожара, который произошёл в здании ресторанов в центре Москвы
  • АГН «Москва»

«И вот мы видим что-то на Тверском бульваре, рядом с рестораном «Пушкинъ» и «Турандот», а может, это он и горит. Идёт пожар, удивительная история... Дым идёт, тяжёлый дым идёт», — комментирует он происходящее.

Вечером 6 июля пожар произошёл в здании в центре Москвы, где расположены рестораны «Пушкинъ» и «Турандот».

Открытое горение кровли ликвидировали. В связи с происшествием было ограничено движение по Тверскому бульвару.

Сотрудник гостиницы «Гнёздышко», которая находится рядом с ресторанами, рассказал RT, что во время пожара было слышно два хлопка.

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