Очевидец рассказал, что слышал два хлопка во время пожара в здании с ресторанами в Москве
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«Я по лестнице на работу поднимался, услышал сильный хлопок — видимо, это был момент возгорания. Побежал срочно вниз и как раз посмотрел в переулок. Вышел из здания отеля, посмотрел налево — и там увидел клубы дыма. Потом ещё один хлопок был, чёрный дым над зданием», — сообщил собеседник.
Посетители в соседних заведениях продолжили спокойно отдыхать, паники не было, а спасатели справились с огнём за 10—15 минут, отметил он.
Вечером 6 июля пожар произошёл в здании в центре Москвы, где расположены рестораны «Пушкинъ» и «Турандот».
Открытое горение кровли ликвидировали.
В связи с происшествием было ограничено движение по Тверскому бульвару.