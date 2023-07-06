Очевидец рассказал, что слышал два хлопка во время пожара в здании с ресторанами в Москве

Сотрудник гостиницы «Гнёздышко», которая находится рядом с ресторанами «Кафе Пушкинъ» и «Турандот», рассказал RT, что во время пожара было слышно два хлопка.

«Я по лестнице на работу поднимался, услышал сильный хлопок — видимо, это был момент возгорания. Побежал срочно вниз и как раз посмотрел в переулок. Вышел из здания отеля, посмотрел налево — и там увидел клубы дыма. Потом ещё один хлопок был, чёрный дым над зданием», — сообщил собеседник.

Посетители в соседних заведениях продолжили спокойно отдыхать, паники не было, а спасатели справились с огнём за 10—15 минут, отметил он.

Вечером 6 июля пожар произошёл в здании в центре Москвы, где расположены рестораны «Пушкинъ» и «Турандот».

Открытое горение кровли ликвидировали.

В связи с происшествием было ограничено движение по Тверскому бульвару.