Сотрудники МЧС потушили пожар на крыше здания с ресторанами «Пушкинъ» и «Турандот» в Москве

Открытое горение ликвидировано в здании в центре Москвы, где расположены рестораны «Пушкинъ» и «Турандот». Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

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«Принятыми мерами открытое горение на кровле ликвидировано», — говорится в заявлении. Отмечается, что пожарные проверяют помещения. Ранее в ресторане «Пушкинъ» отметили, что в здании находятся более 100 человек, их эвакуируют.