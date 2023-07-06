Сотрудники МЧС потушили пожар на крыше здания с ресторанами «Пушкинъ» и «Турандот» в Москве
Открытое горение ликвидировано в здании в центре Москвы, где расположены рестораны «Пушкинъ» и «Турандот». Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.
- Gettyimages.ru
«Принятыми мерами открытое горение на кровле ликвидировано», — говорится в заявлении.
Отмечается, что пожарные проверяют помещения.
Ранее в ресторане «Пушкинъ» отметили, что в здании находятся более 100 человек, их эвакуируют.
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